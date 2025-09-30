Dieser Fall aus den USA sorgt für Kopfschütteln: Curtis Dixon gewann 100.000 US-Dollar (umgerechnet 85.000 Euro), nachdem er in einem TikTok-Video mitgewirkt hatte. Sein Neffe und dessen Frau sahen dies als Anlass, den Verwandten zu überfallen und mit einer Waffe zu bedrohen.

Mann machte bei Influencer-Experiment mit Der 61-Jährige war Mitte August in einem TikTok-Video von Zachery Dereniowski zu sehen. Dem Content Creator folgen mehr als 23 Millionen Menschen auf der Plattform. In seinen Videos zeigt er oft soziale Experimente, in denen es beispielsweise um Zivilcourage geht. In den Aufnahmen mit Dixon gab sich der TikToker als blinde Person aus, die Hilfe braucht. Der Mann aus Detroit zögerte nicht und kümmerte sich, um Dereniowski und gab ihm sogar Geld. Dixon erklärte, dass er kurz davor seinen Ehering gepfändet hatte, um seine Stromrechnung bezahlen zu können. Obwohl er selbst in Not war, wollte er dem Influencer in dem Experiment helfen.

Zachery Dereniowski löste daraufhin die Situation auf und gab dem guten Samariter 1.000 US-Dollar. Kurz darauf sahen sich die beiden Männer erneut und Dixon bekam von dem TikToker insgesamt 100.000 US-Dollar, um ihm aus seiner schwierigen finanziellen Lage zu helfen. Das Geld wurde vor allem durch ein GoFundMe-Spendenkonto zusammengetragen, das der Influencer nach dem ersten Video für Dixon eingerichtet hatte. Zudem erhielt der 61-Jährige auch noch ein neues Auto.

Neffe bedrohte 61-Jährigen mit Waffe Wie Fox 2 Detroit berichtet, nahm die Geschichte eine tragische Wende. Nach dem Geldsegen wurde Curtis Dixon aus seinem Haus entführt, geschlagen, geknebelt und zu einem Geldautomaten gefahren. Danach wurde noch sein Auto in Brand gesteckt, während der Mann noch im Wagen war. Passanten konnten ihn vor den Flammen retten, bevor die Polizei eintraf.