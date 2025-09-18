Aus Drive-in-Fenster gezerrt: Kunde wollte Kellnerin entführen

Ein 19-Jähriger soll im US-Bundesstaat Washington versucht haben, eine Mitarbeiterin aus dem Drive-in-Fenster eines Cafés zu zerren. Ein Überwachungsvideo zeigt, wie sich die Frau mit aller Kraft dagegen wehrt. Der mutmaßliche Täter wurde festgenommen.

Laut Fox 13 ereignete sich der Vorfall während einer Spätschicht im "Bikini-Espresso“ am 18. August: Als der junge Mann seine Bestellung entgegennahm, griff dieser plötzlich die Mitarbeiterin am Arm und versuchte, sie durch das Ausgabe-Fenster in sein Fahrzeug zu ziehen. Die Barista stemmte sich gegen den Entführer, konnte sich befreien und das Fenster schließen. Dabei erlitt sie nach eigenen Angaben Schürfwunden.

Mutmaßliche Täter plädiert auf "nicht schuldig" Die Polizei bestätigte, dass das Videomaterial und Zahlungsdaten bei der Fahndung nach dem mutmaßlichen Täter halfen. Der 19-jährige Beschuldigte wurde nach den Ermittlungen schließlich festgenommen. In einer ersten Vernehmung gab dieser an, betrunken und unter Drogeneinfluss gestanden zu haben. Mittlerweile zog er seine Aussage zurück, bestritt die Tat und plädierte auf "nicht schuldig". Eine Freilassung gegen Auflagen nach der ersten Anhörung hat in Teilen der Öffentlichkeit Besorgnis ausgelöst.