Drei Banken überfallen: Beliebter Promi-Koch (62) festgenommen

Der bekannte Spitzenkoch Valentino Luchin (62) ist vergangene Woche in der US-amerikanischen Stadt San Francisco (Kalifornien) festgenommen worden, nachdem er laut Polizeiangaben innerhalb weniger Stunden drei Banken überfallen haben soll.

Wie die Polizeibehörde von San Francisco (SFPD) gegenüber abc News mitteilte, betrat der 62-Jährige am 10. September jeweils drei unterschiedliche Bankfilialen und übergab den Bank-Angestellten einen Zettel mit der Aufforderung zur Herausgabe von Bargeld. In allen drei Fällen floh der mutmaßliche Täter daraufhin mit der Beute . Die Raubserie begann gegen 12:02 Uhr in einer Bank im Chinatown-Viertel. Zwei weitere Institute im Central District sollen nur kurze Zeit später auf dieselbe Weise ausgeraubt worden sein.

Der gebürtige Italiener ist in der Gastro-Szene von San Francisco kein Unbekannter. Der 62-Jährige arbeitete in internationalen Spitzenrestaurants, spezialisierte sich auf Menüentwicklung und Küchenmanagement und prägte zeitweise die kulinarische Szene San Franciscos. Als Küchenchef im bekannten italienischen Restaurant Rose Pistola kombinierte er zuletzt traditionelle italienische Kochkunst mit modernen Techniken.

Hinweise aus der Bevölkerung sowie Beobachtungen von Sicherheitskräften führten schließlich zur Identifizierung und Festnahme Luchins . Er wurde ohne Widerstand in Gewahrsam genommen und sitzt nun in Untersuchungshaft . Zur Höhe der Beute machten die Behörden keine Angaben.

Wiederholungstäter: Luchin gestand Banküberfall 2018

Besonder brisant: Bereits 2018 war er wegen eines Banküberfalls in Orinda, östlich von San Francisco, angeklagt worden. Damals gestand er, eine Filiale der Citibank mit einer täuschend echt wirkenden Softair-Waffe überfallen und mehr als 15.000 Dollar erbeutet zu haben.

In einem Interview aus dem Gefängnis erklärte er damals, finanzielle Probleme nach der Schließung seines Restaurants "Ottavio" in Walnut Creek hätten ihn zu der Tat getrieben. "Wir haben finanziell sehr gekämpft, und ich habe eine Familie", sagte er gegenüber dem Sender KGO.