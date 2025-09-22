Mädchen (15) von Krokodil ins Wasser gezogen – tot

Im indischen Bundesstaat Rajasthan kam es vergangenen Montag zu einem tragischen Unfall: Ein 15-jähriges Mädchen holte Wasser am Ufer des Parvati-Flusses, als es von einem Krokodil gebissen und unter Wasser gezogen wurde. Am nächsten Tag konnte nur mehr ihr lebloser Körper geborgen werden.

Wie die Polizei bestätigte, war das Opfer gerade dabei, Gefäße mit Wasser zu befüllen, als es zu der Attacke kam. Laut Hindustan Times eilten Dorfbewohner herbei und versuchten, mit Booten das Reptil zu vertreiben. Doch jeglicher Rettungsversuch scheiterte. Anschließend fand eine über Stunden andauernde Suchaktion entlang des Flusses statt, die jedoch bei Dunkelheit abgebrochen werden musste.

Am darauffolgenden Tag entdeckten Bewohner die Überreste des Mädchens auf der Wasseroberfläche treiben. Abgesehen von tiefen Bisswunden an den Armen wies ihr Körper keine schweren Verletzungen auf. Eine Obduktion ergab, dass die 15-Jährige ertrunken ist.

Vermutlich handelte es sich bei dem Reptil um ein Sumpfkrokodil – auch bekannt als Mugger-Krokodil. Diese Art kann für den Menschen durchaus gefährlich sein, insbesondere in ländlichen Gebieten, in denen sich Mensch und Tier denselben Lebensraum teilen.

Vor allem in Indien werden jährlich mehrere Angriffe auf Menschen dokumentiert. In den letzten zehn Jahren wurden dort laut der Datenbank Crocattack 768 Attacken registriert.