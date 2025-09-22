Familie Figueroa aus dem US-Bundesstaat Arizona trauert um den 17-jährigen Javier, der bei einem Autounfall gestorben ist. Sein 19-jähriger Bruder Juan Figueroa erwartet eine Anklage wegen Mord ersten Grades. Ihm wird vorgeworfen, seinen Bruder mit dem Auto angefahren und getötet zu haben.

Streit auf Parkplatz eskalierte Einer Presseaussendung des Yuma Police Department zufolge sollen Einsatzkräfte am 13. September gegen 19:57 Uhr auf einem Parkplatz in Yuma ausgerückt sein. Javier Figuero wurde leblos am Tatort aufgefunden, wenig später wurde er im Krankenhaus für tot erklärt. Vor allem ein Streit zwischen den Figuero-Brüdern und eines 36-jährigen Mannes, dessen Identität unbekannt ist, soll der Auslöser für den tödlichen Zwischenfall gewesen sein.

Während des Streits soll der 17-jährige Javier Figuero von einem Auto angefahren worden sein, hinter dessen Steuer sein Bruder Juan saß. In einer Erklärung des Gerichts gegenüber KYMA soll der 36-jährige Mann behauptet haben, dass Javier Figuero aus dem Fahrzeug gestiegen sei und ihn angeblich mit einem Messer bedroht habe. Die Tatwaffe wurde am Tatort gefunden, jedoch sei nicht klar, wem das Messer gehört.

Unterschiedliche Aussagen zum Tatvorgang Laut dem unbekannten Mann sollen die Brüder auf ihn losgegangen sein. Juan Figuero behauptet jedoch, dass sein verstorbener Bruder von dem Mann ins Gesicht geschlagen wurde. Um seinen Bruder zu schützen, wollte er den vermeintlichen Angreifer mit dem Wagen anfahren, erwischte dabei jedoch den 17-Jährigen.

Bruder wegen Mordes festgenommen Laut dem Sheriffbüros von Yuma County (YCSO) wurde Juan Figuero wegen vorsätzlichen und versuchten Mordes festgenommen. Er wird gegen eine Kaution von 500.000 Dollar festgehalten. Der 36-Jährige wurde befragt und freigelassen. Der Vater der beiden Brüder, Joseph Figueroa, erklärte gegenüber Fox 8, dass seine Söhne von dem unbekannten Mann verfolgt wurden. Sie hätten ihn während des Vorfalls angerufen und behauptet, dass der 36-Jährige ihr Fahrzeug mit seinem Auto rammen wollte. "Ich versuche, einen Sohn zu begraben und den anderen freizubekommen. Ich muss die Wahrheit erfahren, damit ich ihm helfen kann", erklärte der trauernde Vater weiter, der seine Söhne als "gute Jungen" beschreibt.