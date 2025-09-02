Harper Ochoa und ihre Familie waren in Galveston im Badeurlaub , als sich die Haiattacke am 30. August ereignete. Ochoa, die sich auf der texanischen Insel am Strand aufhielt, wurde von dem Tier attackiert und ins Bein gebissen.

Wie KWTX berichtet, hatte das Mädchen im seichten Wasser am Strand gespielt, als es plötzlich gespürt hatte, wie sie etwas am Hinterbein gepackt hat. Die Achtjährige stoß unwissend das Tier von sich und rannte schreiend aus dem Wasser, dabei entdeckten ihre Eltern, dass ein Stück Fleisch unterhalb ihrer Wade fehlte . Die Ochoas dachten zuerst, dass das Mädchen von einem Stachelrochen verletzt wurde, doch realisierten schnell, dass die Situation viel ernster ist.

13 Hautklammern retten Bein

Als die Rettungskräfte eintrafen, wurden ihre Befürchtungen bestätigt: "Es war so viel Blut, dass man kaum erkennen konnte, was los war. Als sie es dann geschafft hatten, die Blutung zu stillen, konnte der Arzt bestätigen, dass es sich um eine Verletzung durch einen Hai handelte, und sie bekam 13 Hautklammern an der Rückseite ihres Beins", erklärte ihre Mutter gegenüber KWTX.

Laut den Medizinern vor Ort habe das Mädchen keine langfristigen Beschwerden nach der Attacke zu befürchten. Angst vor dem Meer hätte sie zudem auch nicht – die US-Amerikanerin sei bereits am nächsten Tag wieder bereit für einen Strandausflug gewesen.