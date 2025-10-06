Mädchen (7) stirbt in Schule: Bei Nachmittagsbetreuung kollabiert

Die Familie aus Evansville (Indiana) trauert um die siebenjährige Precious. Das Mädchen befand sich in der Nachmittagsbetreuung der Einrichtung Potter's Wheel, als das Kind plötzlich zusammenbrach . Nachdem der Rettungsdienst kontaktiert wurde, konnte nur noch der Tod von Precious festgestellt werden.

Vergrößertes Herz als Todesursache

Laut 14News ergaben erste Untersuchungen, dass das Mädchen ein vergrößertes Herz hatte, was zu einem vermeintlichen Anfall geführt hätte. Eine Obduktion steht noch aus. "Sie ist nie wieder nach Hause zurückgekommen", sagte Angel Lewis, die Mutter des Mädchens. "Wir hatten noch keine Gelegenheit, ihr die letzte Ehre zu erweisen. Weil ich im Moment nicht weiß, wie", sagte Barbara Franklin, Precious' Tante.

In der Totenanzeige von Precious Lewis steht, dass sie eine "fröhliche und liebevolle Art" hatte. "Sie liebte es zu tanzen, zu zeichnen und TikTok-Videos zu machen. Vor allem aber liebte Precious ihre Familie sehr", heißt es in der Anzeige.