Am vergangenen Sonntagabend wurde vielerorts in mehreren europäischen Ländern, darunter auch in Österreich und Deutschland, am Nachthimmel ein ungewöhnliches Objekt mit einer hellen Lichterscheinung beobachtet. Viele Menschen waren überrascht und fragten sich, was sie da eben gesehen hatten. "Kann uns jemand sagen, was zum Teufel wir heute am Nachthimmel in Freital gegen 17:30 Uhr gesehen haben?", schrieb ein Nutzer auf TikTok und veröffentlichte dazu ein kurzes Video, das die mysteriöse Erscheinung zeigt.

Unbekanntes leuchtendes Flugobjekt in Österreich gesichtet Auch in der Steiermark und in Kärnten wurde die helle Struktur am Himmel gesehen, wie eine Augenzeugin gegenüber dem Onlineportal 5min.at berichtete: "Die Lichter haben sich in verschiedene Richtungen gedreht, das Objekt ist mal langsam und mal schnell geflogen. Auch hat es in einem Moment so ausgesehen, als ob etwas herausgesprüht wurde. Zum Schluss ist das Objekt immer dunkler geworden, bis man es schließlich gar nicht mehr sah." In den sozialen Medien meldeten sich zahlreiche weitere Menschen, die eine ähnliche Beobachtung gemacht hatten. Unter anderem hieß es dort: " Hab genau das Gleiche gefilmt, original in Salzburg am Sonntag um 18 Uhr"

"Habs auch gesehen, so gegen 17:30 Uhr"

"Das haben viele gesehen, aber was ist es!?"

Experte erklärt: Rakete von SpaceX verantwortlich Eine Erklärung liefert Matthias Trinkl, Leiter der Sternwarte Klagenfurt. Gegenüber 5min.at erläuterte er, dass es sich bei den Lichterscheinungen sehr wahrscheinlich um ein durch eine Falcon-9-Rakete des US-Raumfahrtunternehmens SpaceX von Elon Musk verursachtes Phänomen gehandelt habe.