Mehr als eine Million Menschen folgen dem Twitch-Streamer LetsHugoTV auf der Plattform. Der 22-jährige Luxemburger hat sich seit 2016 vor allem in Deutschland eine große Community aufgebaut. Häufig zeigte er sich anfangs beim Spielen von Minecraft und Fortnite. Bis 2022 zeigte er nicht sein Gesicht, in einem Live-Stream mit Streamer-Kollege Simon Unge wurde das Geheimnis um sein Aussehen gelüftet.

Seit 2014 ist Hugo Goedert, wie der Streamer bürgerlich heißt, auch auf YouTube vertreten. Der Content Creator hat also alle Hände voll zu tun und versorgt mehrere Plattformen mit Videos und Bildern. 2024 war er zudem in der Show "7 vs. Wild" zu sehen. Doch der Streamer verkündete vor Kurzem, dass er mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen habe.