Mehr als 1,46 Millionen Menschen folgen Na Dong-hyun, besser bekannt als BuzzBean oder The Great Library, auf YouTube. Der Südkoreaner gehört zu den bekanntesten Content Creators in der Gaming-Szene. Der 46-Jährige zeigte sich häufig bei Zocken von verschiedenen Spielen in seinen Videos. Auch im nationalen Fernsehen war The Great Library bisher oft zu sehen. Doch nun werden traurige Nachrichten bekannt: Der Influencer wurde tot in seiner Wohnung aufgefunden.

Hirnblutung als Todesursache Wie The Korea Times und The Korean Herald berichten, wurde Na Dong-hyun am 6. September leblos in seinem Apartment in Seoul aufgefunden. Ein Freund hatte ihn zuvor als vermisst gemeldet, nachdem er nicht zu einem Treffen aufgetaucht ist und nicht erreichbar war. Der Polizei zufolge soll er unter "natürlichen Umständen" gestorben sein. Laut The Chosun Daily ergab eine Autopsie, dass eine Hirnblutung zu seinem Tod geführt haben soll.

Die Fans sind von dem Tod des Influencers schockiert, immerhin hatte er noch zwei Tage vor seinem Tod die Seoul Fashion Week besucht. In einem Video vom 4. September sprach der YouTuber darüber, dass er nicht viel geschlafen habe, als er an dem Event teilnahm. "Ich glaube, ich habe etwa drei Stunden geschlafen", erklärte der 46-Jährige.