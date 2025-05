Bub bestellte 70.000 Lutscher: Mutter "fast in Ohnmacht gefallen"

Frau wurde alle Kartons wieder los

In ihrer Verzweiflung wandte sich die Mutter an die Facebook-Community und bot die noch ungeöffneten Kisten mit Lollis zu Verkauf an – mit Erfolg. Auf Facebook bedankte sie sich bei den Helfern: "Danke an alle, die angeboten haben, eine Schachtel (oder zwei) zu kaufen." Nach Gesprächen mit Amazon erklärte sich der Versandanbieter bereit, die Lieferung der ausstehenden Boxen zu stornieren und gewährte eine Rückerstattung des Betrags.