Pfandspenden für Familien in Not

Penny setzt neben dem Markenrelaunch ab dem 8. Mai auch auf eine Pfandspende. Am Pfandautomaten können Konsumenten der Rückgabewert dem Penny-Familien-Hilfsfonds "Familien in Not" zukommen lassen. Die Spende geht an das Österreichische Rote Kreuz und soll Familien in Not in Österreich unterstützen. "Mit der Pfandspende schaffen wir eine zusätzliche Möglichkeit, unkompliziert zu helfen. Jeder Beitrag zählt – und gemeinsam können wir viel bewegen", so Kai Pataky.