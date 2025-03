Großer Heidelbeeren-Rückruf in Penny-Supermärkten

In zwei Heidelbeer-Sorten , die es derzeit bei Penny-Märkten zu kaufen gibt, wurde ein Pestizid-Wert überschritten. Der Supermarkt startete daraufhin einen großangelegten Rückruf in einigen deutschen Bundesländern.

Stellungnahme von Penny

Laut Discounter wurde der Produktrückruf ausschließlich für die Regionen PENNY West, Südwest, Süd und VS Südwest ausgelöst. "Die beiden Artikel wurden in PENNY-Märkten in den Bundesländern Baden-Württemberg, Bayern, Hessen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und Saarland verkauft." Wer die Beeren gekauft hat, kann sie in Penny-Märkten zurückgeben und erhält das Geld erstattet, auch ohne Rechnung.