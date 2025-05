Der US-Amerikaner Christopher Pelkey kam 2021 bei einer Schießerei im Straßenverkehr in Arizona ums Leben. Nun trat er post mortem durch ein KI-generiertes Video im Gericht auf und äußerte sich aus der Perspektive des Opfers. Die Verwendung dieser Technologie in Rechtsfällen sorgt für Diskussion.

Wie die Schwester des Opfers, Stacey Wales, gegenüber dem Sender BBC erklärte, nutzte Pelkeys Familie Sprachaufnahmen, Fotos und Videos des Verstorbenen, um ihn mithilfe von Künstlicher Intelligenz in einem Video nachzubilden.

So konnte er "in eigenen Worten" bei der Urteilsverkündung sprechen. In dem Video heißt es unter anderem: "An Gabriel Horcasitas, den Mann, der auf mich geschossen hat: Es ist eine Schande, dass wir uns an diesem Tag unter diesen Umständen begegnet sind." Und weiter: "In einem anderen Leben hätten wir wahrscheinlich Freunde sein können."