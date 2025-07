KI "versteht" menschliche Sprache nicht

In einem Interview mit The Globe and Mail erklärte Hinton: "Was mich wirklich überrascht hat, ist, wie gut neuronale Netze natürliche Sprache verstehen - das ging viel schneller, als ich dachte.... Und ich bin immer noch erstaunt, dass sie wirklich verstehen, was sie sagen."

Veena Dwivedi, Professorin am Institut für Psychologie und am Zentrum für Neurowissenschaften der Brock University, erklärt in einem Beitrag, dass diese Annahme falsch sei. Die Expertin glaubt nicht, dass KI unsere Sprache so gut versteht, wie Hinton vielleicht annimmt. Der Grund dafür sei, dass Text auf einem Bildschirm regelmäßig mit Sprache verwechselt werde. Obwohl beide verwandt seien, seien sie nicht dasselbe.