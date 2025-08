Interview mit einem Toten

Am 14. Februar 2018 ereignete sich ein Amoklauf in der Marjory Stoneman Douglas Highschool, in der ein 19-jähriger ehemaliger Schüler 14 Jugendliche und drei Erwachsene erschossen hatte. Eines der Opfer war auch Joaquin Oliver, der mit nur 17 Jahren gestorben ist. Nun sprach er sich mithilfe von KI "aus dem Jenseits" für strengere Waffengespräche aus. Das Interview wurde am 4. August veröffentlicht, an dem Tag wäre der Teenager 25 Jahre alt geworden.