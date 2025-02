KI-Influencer auf Instagram

"Your digital dream girl", steht in der Profilbeschreibung von Aika – zu Deutsch: "Dein digitales Traummädchen". Dass dies ein Hinweis darauf ist, dass Aika von einer Künstlichen Intelligenz (KI) entwickelt wurde und kein echter Mensch ist. Auf Instagram finden sich immer mehr KI-generierte Content Creator, die viele Fans haben. Ihr Vorteil: Sie sind kostengünstig und jederzeit abrufbar. Steht beispielsweise ein Fotoshooting für eine Fashionmarke an, kann man statt auf reale Models einfach auf KI-Figuren zurückgreifen, die die neueste Kollektion präsentieren.