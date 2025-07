Studie: Wer KI in der Arbeit nutzt, ist gesünder und glücklicher

Die Studie, veröffentlicht in Scientific Reports , begleitete über 20 Jahre lang fast 18.500 Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen in Deutschland. Ziel war es, die langfristigen Auswirkungen vom Einsatz Künstlicher Intelligenz im Berufsleben zu untersuchen. Die Ergebnisse sind verblüffend.

Dabei verglichen Forscher über zwei Jahrzehnte hinweg (2000–2020) Menschen in KI-intensiven Berufen (etwa in der Logistik, Pflege oder im Büro) mit Beschäftigten in traditionellen Arbeitsfeldern (Handel, Bau).