Wofür nutzen Boomer und ältere Personen die KI – und wofür nicht?

Laut einer aktuellen Erhebung der University of Michigan ist Künstliche Intelligenz längst kein exklusives Thema mehr für die jungen Generationen. Besonders überraschend: In den USA nutzen Menschen ab 50 aktiv KI-Tools wie Sprachassistenten und ChatGPT.

Mehr als die Hälfte hatte bereits Kontakt mit KI Rund 55 Prozent der über 50-Jährigen haben bereits KI-gestützte Tools verwendet. Besonders beliebt sind dabei Sprachassistenten wie Amazon Alexa, Siri oder Google Assistant, aber auch ChatGPT und Google Gemini. Konkret dominieren folgende Felder: Unterhaltung (37 %)

Sicherheit (35 %)

Informationsbeschaffung (30 %)

soziale Vernetzung (12 %)

Erstellung von Texten oder Bildern (11 %)

Reiseplanung (9 %)

Alltagsspaß durch KI-Rätsel Gerade das Feld Unterhaltung und geistige Aktivierung wird für ältere Erwachsene in Studien immer wichtiger, weil es eine niederschwellige Möglichkeit ist, mit KI-Technologien in Berührung zu kommen. Vor allem Spiele, Quizze, Gedächtnistraining oder das Generieren kreativer Inhalte (z. B. KI-Bilder) kann hier kognitive Fähigkeiten stärken.

KI für Sicherheit benutzt Ein Drittel der über 50-Jährigen in den USA hat KI-unterstützte Sicherheitssysteme wie smarte Türkameras,

Bewegungsmelder,

oder digitale Alarmanlagen installiert. 93 Prozent dieser Nutzer berichten, dass sie sich durch die Technologie sicherer fühlen. Für viele bedeutet das, länger selbstständig in der eigenen Wohnung leben zu können, ohne sich auf externe Hilfe verlassen zu müssen.

Mehr Autonomie, weniger Angst Besonders bei älteren Menschen spielt das subjektive Sicherheitsgefühl eine zentrale Rolle. Viele Befragte sehen in KI nicht primär ein technisches Gadget, sondern eine Unterstützung gegen Einsamkeit, Unsicherheit und Kontrollverlust. Einsamkeitsbekämpfung durch KI ist ein zweischneidiges Schwert und wird in der Forschung kritisch betrachtet. KI-gestützte Chatbots oder Sprachassistenten können Gespräche simulieren, doch sie ersetzen keine echten sozialen Bindungen. Digitale Assistenten können kurzfristig Trost spenden, verstärken aber mitunter das Gefühl, keine echten Menschenkontakte mehr zu haben.