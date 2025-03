Nach der Trauerphase spricht die Verlobte von ÖFB-Teamspieler Marcel Sabitzer in einer Instagram-Fragestunde über ihren derzeitigen Zustand.

Reality-Star Katja Kühne musste in den vergangenen Monaten einen tragischen Schicksalsschlag verarbeiten. Ihr Sohn Lucas ist im Alter von nur 18 Jahren verstorben.

Wie geht es Katja Kühne?

Dabei kam vor allem die Frage auf, wie es ihr denn aktuell gehe. Darauf antwortete die 40-Jährige eher bedrückt: "Das ist die Frage, die ich am häufigsten bekomme. Ich kann diese Frage nicht in einem einzigen Satz beantworten. Jeder Tag ist anders - mal besser, mal schlimmer. Doch nach außen lasse ich es niemals erkennen. So war ich schon immer".