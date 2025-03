Bayern lässt schon wieder Punkte liegen, Traumtor von ÖFB-Legionär

Bayer Leverkusen hat am Sonntag (19.30 Uhr) gegen Stuttgart die Chance, den Rückstand auf Tabellenführer Bayern in der deutschen Bundesliga auf sieben Punkte zu verkürzen. Die Münchner kamen vier Tage nach dem Aufstieg ins Viertelfinale der Champions League in der Liga nicht über 1:1 bei Union Berlin hinaus.