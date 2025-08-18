Katja Kühne spricht im Netz über Todesursache ihres Sohnes

Reality-Star Katja Kühne musste in den vergangenen Monaten einen tragischen Schicksalsschlag verarbeiten. Ihr Sohn Lucas ist im Alter von nur 18 Jahren im März 2024 verstorben. Nach der Trauerphase spricht die Ehefrau von ÖFB-Teamspieler Marcel Sabitzer – die beiden haben erst kürzlich geheiratet – auf Instagram über die Todesursache.

"Jungs schreiben nur ungern über Liebeskummer" In einer Fragerunde äußert sich Kühne erstmals konkret zu der Todesursache, über welche schon längere Zeit im Netz gemutmaßt wurde. Ihr Sohn habe sich selbst das Leben genommen. Auch den Grund hierfür deutet sie in der Nachricht an: "Gerade Jungs sprechen ungern mit ihren Eltern über Liebeskummer. Doch Statistiken zeigen, dass Liebeskummer der zweithäufigste Grund für Suizid ist - besonders bei Jungen im Alter zwischen 14 und 20 Jahren".

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Screenshot/Instagram Katja Kühne: Screenshots von beantworteten Fragen von Instagram

Wie geht es Katja Kühne? Auch die Frage, wie es ihr denn aktuell gehe, poppte auf. Darauf antwortete die 40-Jährige eher bedrückt: "Viele fragen mich, wie ich mit dem Verlust umgehe. Es ist keine einfache Antwort - denn es ist ein Weg. Es ist ein Prozess, der aus vielen großen und kleinen Schritten besteht". Für sie wichtige Stationen der letzten Monate waren etwa Rückschau und Reflexion, Selbstheilung und bewusste Trauerarbeit, Bewegung und Ernährung, neue Aufgaben und Spiritualität. "Ich teile das, weil ich weiß, dass viele diesen Weg gehen müssen. Und du bist nicht alleine!"

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Instagram/Katja Kühne Katja Kühne postet auf Instagram Story und spricht über Tod ihres Sohnes.

Katja Kühne: Nimmt sie Kontakt zu ihrem Sohn auf? Auf die Frage, ob sie etwa an Jenseitskontakte glaubt, antwortete Kühne: "Das ist ein sehr spannendes Thema, mit dem ich mich seit eben einem Jahr intensiv auseinandersetze. Es hilft sehr und gibt mir Hoffnung". Es scheint also, als ob sie sehr wohl versucht, mit ihrem verstorbenen Sohn Kontakt aufzunehmen.

Das waren seine letzten Worte Im Juni 2024 postete Kühne einen Beitrag auf Instagram, der die letzten Worte von Lucas beinhalteten. "Ich kann alles verstehen, aber ich hoffe du wirst bald realisieren, was du erst getan hast, was das mit einem Jungen macht. Es tut einfach sehr weh, aber". Der kryptische und abrupt endende Text lässt zahlreiche Fragen offen. Kühne unterlegte den Post mit Nelly Furtados "Maneater".

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Katja Kühne Instagram

Marcel Sabitzer: Partner von Kühne Katja Kühne und ihr Partner Marcel Sabitzer werden in dieser schweren Zeit von ihren Fans und Unterstützer mitfühlend begleitet. Sabitzer verabschiedete sich vergangenes Jahr emotional bei einem Spiel von dem 18-Jährigen. Im Match gegen Borussia Mönchengladbach streckte er den Zeigefinger zum Himmel, um so dem Verstorbenen zu gedenken.