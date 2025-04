In der beliebten Start-up-Show "2 Minuten 2 Millionen" sorgt dieses Produkt für Verwunderung.

Ein Cappuccino, den man rauchen kann, und das ganz ohne Nikotin: Genau das verspricht Gustav Wenger mit Vappuccino , der weltweit ersten E-Zigarette , die laut Unternehmer einer Tasse Kaffee am Morgen gleichgesetzt werden kann.

Kaffee zum Rauchen: Wie funktioniert das?

Inspiriert von Energy-Drinks, will der Kärntner Gründer den Markt revolutionieren. Die nikotinfreie E-Zigarette soll in nur 60 Sekunden munter machen. Die Kaffee-Aromen stammen laut Website aus der Region Grasse (Südfrankreich) und sollen zu einem "unvergesslichen Geschmackserlebnis" führen. Doch die Investoren in nur zwei Minuten davon zu überzeugen, scheint dem Unternehmer schwer zu fallen.