All you can drink: Diese Wiener Bäckerei-Kette startet jetzt mit Kaffee-Pauschale

Ein Kaffee für unterwegs ist schnell gekauft, kann aber auch teuer kommen. Rund vier Euro pro Cappuccino muss man einkalkulieren, in großer Variante auch mehr. Eine Wiener Bäckerei-Kette startet deshalb ab sofort einen Versuch und bietet Kaffee zum monatlichen Pauschalpreis an.

Die Rede ist von „mel & koffie“ , dem Bäckereikonzept des ehemaligen Ankerbrot-Chefs Peter Ostendorf . Fünf Standorte gibt es bereits in Österreich – vier davon in Wien. Ab dem elften Kaffee würde sich die Flatrate um 39,90 Euro bereits rentieren, erklärt Ostendorf auf KURIER-Nachfrage. Die Angst, dass der Kaffeekonsum plötzlich überhandnimmt, hat der Gründer nicht. Man könne immer nur einen Kaffee pro Bestellung auf die Flatrate verbuchen. Dafür zehnmal oder öfter am Tag vorbeikommen – sofern das Herz-Kreislauf-System mitspielt.

Das Angebot richtet sich aktuell an die Stammkundschaft, also an jene, die eine der fünf Bäckereien regelmäßig passieren. Eingelöst werden, kann sie an allen Standorten.

Gekauft hat die Flatrate bislang noch niemand – erst heute launcht sie gemeinsam mit der „mel & koffie“-App, die modernen Schwung in die Bäcker-Szene bringen soll. Ware vorab bestellen, bezahlen und dann ohne Wartezeit in der Filiale abholen – das soll sie den Kunden bringen. Ob das Angebot auch angenommen wird, ist die andere Frage. Peter Ostendorf ist jedenfalls überzeugt. Es brauche einen Mehrwert, um sich in der Fülle an Apps noch eine weitere aufs Smartphone zu laden. Und der soll laut ihm jedenfalls gegeben sein.