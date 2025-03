Mehr als sechs Millionen Menschen folgen dem deutschen YouTuber Julien Bam auf der Plattform. 2013 veröffentlichte er sein erstes Video, danach folgte eine erfolgreiche Karriere, die mehr als ein Jahrzehnt andauerte. Der 36-Jährige war vor allem für seine musikalischen Formate wie "S ongs aus der Bohne", "Märchen in Asozial" oder "Ehrenmänner of the Galaxy" auf der Plattform bekannt. In seinen aufwendigen Produktionen wirkten auch oft populäre Content Creator aus der deutschen YouTuber-Szene mit.

"Ich könnte versuchen, in Worte zu fassen, was all das bedeutet, aber wie beschreibt man ein Gefühl, das aus so vielen Erinnerungen besteht? Die endlosen Stunden hinter der Kamera. Die Gänsehaut-Momente, wenn ein Projekt plötzlich größer wurde, als der Kanal selbst. Die Menschen, die ich auf diesem Weg getroffen habe. Die Community, die aus all dem entstanden ist", heißt es in dem Posting weiter. "Ich werde in den Kommentaren am Start sein und alles lesen, was ihr schreibt! Also haut noch mal alles raus, was ihr auf dem Kanal hinterlassen wollt. Lasst uns diesen Kanal so verabschieden, wie er es verdient: LAUT. Ich danke euch wirklich für alles. Für jeden einzelnen Kommentar, jedes Feedback und jeden Klick."