Jürgen Milski leidet an Nervenkrankheit: "Keine Zeit für OP"

Partyschlagersänger und "Big Brother"-Urgestein Jürgen Milski (61) hat kürzliche seine Diagnose öffentlich gemacht. Er leidet am Karpaltunnelsyndrom (KTS) , einer nervlichen Einengung im Bereich des Handgelenks. Eine Operation zieht der Vater einer Tochter derzeit jedoch nicht in Betracht.

An der Uniklinik in Essen wurde bei dem 61-Jährigen dann das Karpaltunnelsyndrom festgestellt. Laut gesundheit.gv.at sind bis zu zehn Prozent aller Erwachsenen von der Erkrankung betroffen.

Jürgen Milski: "Habe keine Zeit für eine OP"

Christoph Kleinschnitz, Neurologe an der Uniklinik Essen, erklärt im Interview mit Bild: "Heilen kann man das Karpaltunnelsyndrom nur mit einer Operation. Dabei werden die Wucherungen entfernt und der Nerv langfristig vom Druck befreit."

Für Milski, der regelmäßig am Ballermann Auftritte hat, steht eine Operation aktuell aber nicht zur Debatte: "Auf die OP möchte ich so lange wie möglich verzichten. Dafür habe ich gar keine Zeit", so der 61-Jährige.