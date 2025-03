Nach Rechtsstreit: Zieht sich Jörg Dahlmann aus dem TV zurück?

Diese bestritt die Aussage und schaltete daraufhin einen Anwalt ein. Was waren die Konsequenzen für Dahlmann und wird er seiner TV-Karriere endgültig den Rücken kehren?

​Während des Dschungelcamp -Nachspiels im Februar 2025 behauptete Ex-Sportmoderator Jörg Dahlmann vor laufender Kamera, er habe in der Vergangenheit ein "Techtelmechtel" mit Francesca Elstermeier gehabt – der derzeitigen Partnerin von Ex-Zehnkämpfer Jürgen Hingsen .

​Jörg Dahlmann war über Jahrzehnte hinweg als Fußballkommentator für Sender wie ZDF, Sport1, SAT.1 und Sky tätig. Im März 2021 endete seine Zusammenarbeit mit Sky vorzeitig aufgrund umstrittener Äußerungen während einer Live-Übertragung. Seitdem ist er nicht mehr als Kommentator im Fernsehen aktiv. Nach dem Reality-TV-Streit während des Dschungelcamps stellt sich nun die Frage, ob er auch diese TV-Karriere an den Nagel hängt?

"Ich hab tatsächlich schon die ein oder andere Anfrage bekommen. Das ' Sommerhaus der Stars ' kommt für uns beispielsweise nicht infrage , da haben wir abgelehnt", erzählt er nun in einer Story auf Instagram. Mit "uns" meint der 66-Jährige wohl seine Partnerin Claudia, denn bei "Sommerhaus der Stars" kämpft man gewöhnlich als Paar um den Sieg. Ob für die vorherige oder diesjährige Staffel angefragt wurde, ist unklar. Normalerweise findet die Show im September statt.

"Die Verräter": Dahlmann großer Fan

Doch aus dem TV zurückziehen will sich der Ex-Journalist grundsätzlich nicht. "Ich hätte so Bock auf 'Die Verräter', das ist ein geiles Format", betont der 66-Jährige in seiner Instagram-Story. Auch "Kampf der Realitystars" oder "Promis unter Palmen" würde er wegen des Schauplatzes Thailand eine Chance geben.