Mehr als 224.000 Menschen folgen Jannik Kontalis auf Instagram. Der Influencer, der unter anderem die erste Staffel von "Make Love, Fake Love" gewann, möchte sich nun von einer ernsteren Seite zeigen. Gegenüber RTL offenbarte der 28-Jährige, dass er jetzt in die Politik gehen und als Oberbürgermeister in Mönchengladbach kandidieren möchte.

Influencer möchte Stadt "lebendiger" machen

"Ich meine das zu 100 Prozent ernst”, sagte der Influencer gegenüber dem Medium, der sich bereits auf die Kandidatur freut. Am 16. Juli findet noch eine Sitzung des Wahlausschusses in Mönchengladbach statt, in der die Bewerber und Bewerberinnen bestätigt werden. Seine Motivation für den "Jobwechsel"? Der Unternehmer wurde in der Stadt geboren und ist dort aufgewachsen, er möchte Mönchengladbach "lebendiger" machen und "für mehr Grünflächen" sorgen. Es schweben ihm "Citywalks" und "Running-Clubs" vor, zudem möchte er einen "Padel-Court" mitten in der Stadt bauen lassen. "Die Stadt muss modernisiert werden, die ganzen Prozesse müssen modernisiert und digitalisiert werden. Es gibt viel zu tun", zeigt sich Kontalis überzeugt.