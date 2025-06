Von Dating-App gesperrt: Ist diese Influencerin (35) "zu schön"?

In der norwegischen Ausgabe des Playboys wurde Influencerin und Model Janaina Prazeres (35) zur "perfekten Frau" gekürt. Der Titel orientierte sich an Körperproportionen, die laut Künstlicher Intelligenz als "idealisiert" galten. Doch ihr Aussehen, in das die Brasilianerin bereits rund eine Million US-Dollar (circa 900.000 Euro) investierte, scheint der Frau nicht nur Vorteile zu bringen. Aufgrund ihres Äußeren wurde sie mehrmals von einer Dating-App gesperrt, behauptet die Influencerin, der auf Instagram 890.000 Personen folgen.