RAF-Camora-Ex Julia Chavanne zog sich jetzt für den Playboy aus

Julia ist in der April-Ausgabe zu sehen:

Model Julia Chavanne (28), die auch Bloggerin und Podcasterin ist, hat sich jetzt für den Playboy ausgezogen. Geshootet wurde in ihrer Heimat Wien - und zwar mit Fotografin Irene Schaur .

"Es hat perfekt das Wienerische in Szene gesetzt. Ich bin hundertprozentige Wienerin und liebe meine Stadt. Für mich war es auch nicht schwer, dabei vor der Kamera nackt zu sein. Ich stehe zu meinem Körper, bin selbstbewusst und liebe meine Weiblichkeit. Deshalb zeige ich sie auch gerne."

"Mein Körper gibt mir Selbstvertrauen, und ich bin stolz auf ihn", so das Model, welches das Shooting in Wien als ein wunderschönes Erlebnis beschreibt.

"Ursprünglich habe ich im Marketing gearbeitet und bin ausgebildete Online-Marketing-Fachfrau. Mein Einstieg in Social Media begann 2015 als Fitness-Model und Foodbloggerin. Ich habe gesunde Rezepte kreiert wie beispielsweise meine bekannten Protein-Topfenknödel", erzählt Julia.

Für Aufsehen sorgte sie auch vor vier Jahren, als Gerüchte laut wurden, dass sie die Frau an der Seite von Erfolgsrapper RAF Camora sei. Sogar über eine Verlobung wurde spekuliert.

2019 nahm sie übrigens auch bei der Castingshow "Austria’s Next Topmodel" teil.

Aber, eine Verlobung hätte es nie gegeben. "Ich war noch nie verlobt, und dieses Gerücht über eine Verlobung ist zu 100 Prozent falsch", so die "Miss April".

"Am liebsten werde ich mit kleinen Aufmerksamkeiten überrascht wie netten Nachrichten oder Blumen oder damit, dass man mich zu einem Candle-Light-Dinner abholt – da bin ich romantisch veranlagt."

Und ambitionierte Zukunftspläne hat sie auch, sie möchte unbedingt ins RealityTV. "Ich möchte jetzt noch mehr in die Öffentlichkeit, und das Reality-TV bietet die richtige Plattform dafür. Mein ‚Playboy‘-Auftritt ist hoffentlich das perfekte Sprungbrett. Es gibt viele Formate, die mich interessieren – von Abenteuer- und Dating-Shows bis hin zu Formaten, in denen man als Persönlichkeit gefordert wird", so Julia zur "Bild".

Sie ist jetzt übrigens auch bei bei OnlyFans.

"Für die Zukunft wünsche ich mir Erfolg, die große Liebe zu finden und irgendwann sesshaft zu werden. Doch bevor es so weit ist, möchte ich noch die Welt bereisen und viele Abenteuer erleben. Meine Botschaft an die Welt lautet: Sei immer du selbst, und kümmere dich nicht darum, was andere sagen. Jeder Mensch ist einzigartig und besonders."