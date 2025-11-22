Ein X-Beitrag von Userin @jameygannon macht darauf aufmerksam, dass immer mehr Influencer und Influencerinnen Bilder auf Social Media teilen, die sie mit KI-generierten Tieren zeigen. Der Beitrag wurde mehr als 26 Millionen Mal angesehen.

Egal ob unzählige Dackel in der Stadt, ein weißes Pferd im Vorraum der eigenen Wohnung oder Kaninchen am Gehstieg: Content Creator nutzen nun Künstliche Intelligenz, um mit süßen Tierfotos Likes zu generieren . Auch wenn es die Tiere auf den Bildern gar nicht gibt.

Auch die deutsch Infleuncerin Anna Wein aus München postete eine Fotostrecke, die sich mit mehrere Dalmatiner-Hunden zeigt. Das Posting hat mehr als 191.396 Likes . Ein Posting mit mehreren Dackeln von Content Creatorin Daria (@dasha_ramoss) hat mehr als 165.000 Gefällt-mir-Angaben .

Umweltsünde: Kritik an KI-Postings mit Tieren

Während einige Fans der Influencerinnen die von der Künstlichen Intelligenz generierten Bilder feiern, weisen andere User und Userinnen im Netz darauf hin, wie umweltschädlich der Einsatz von KI ist. Wie eine Studie des Öko-Instituts im Auftrag von Greenpeace zeigt, dass "der rasante Ausbau von KI-Rechenzentren droht, die Klimaziele massiv zu gefährden."

Laut den Untersuchungsergebnissen wird der Strombedarf der Zentren im Jahr 2030 bereits elfmal so hoch sein wie 2023. Wie Greenpeace berichtet, entspricht das dem "heutigen Stromverbrauch sämtlicher herkömmlicher Rechenzentren weltweit."