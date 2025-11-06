Bárbara Jankavski, besser bekannt als Boneca Desumana, teilte im Netz mit ihren über 344.500 Fans auf TikTok regelmäßig Lifestyle- und Fashion-Content. Auf Social Media machte die "menschliche Barbie" kein Geheimnis daraus, dass sie zahlreiche Beauty-Eingriffe vorgenommen hatte.

Influencerin unterzog sich 26 Beauty-Eingriffen Auch im brasilianischen TV war die junge Frau, die sich insgesamt 26 Schönheitsoperationen unterzogen hatte, nicht unbekannt: 2024 spielte sie in einer Burger-King-Kampagne mit dem Titel "Exagerado", in der sie sagte: "Sechsundzwanzig Operationen, Exzesse gehören zu mir." Jankavski soll unter anderem eine Fettabsaugung, Brust- und Povergrößerung, fünf Nasenoperationen und Augenbrauenkorrekturen vollzogen haben, um ihren Körper und ihr Gesicht zu verändern. Jetzt werden traurige Nachrichten bekannt: Die 31-Jährige ist tot.

Influencerin tot in Wohnung von Strafverteidiger Wie das brasilianische Portal G1 berichtet, wurde Jankavski am 2. November leblos im Stadtviertel Lapa in São Paulo aufgefunden. Zuvor hätte der Strafverteidiger Renato Campos Pinto de Vitto, in dessen Wohnung sie sich aufhielt, um das Leben der jungen Frau gekämpft. Er hätte neun Minuten lang versucht, sie wiederzubeleben.

Drogenkonsum als Todesursache? Laut den Behörden soll die Influencerin Verletzungen am Auge und am Rücken aufgewiesen haben. Eine Freundin des Strafverteidigers soll ebenfalls in der Nacht des Todes anwesend gewesen sein. Die 43-Jährige erklärte gegenüber der Polizei, dass sich Jankavski bei einem Sturz gegen vier Uhr morgens verletzt hätte und sie vor dem Ableben der TikTokerin wieder gegangen sei. Pinto de Vitto erzählte der Polizei, dass er mit Jankavski "illegale Substanzen" konsumiert hätten. Die 31-Jährige habe laut seinen Angaben "mehrmals" gehustet.

Danach schlief sie neben ihm ein, bis der Mann bemerkte, dass die 31-Jährige sich nicht mehr regte. Er kontaktierte die Rettung und leistete nebenbei Erste Hilfe. Als der Krankenwagen eintraf, stellte laut Polizeibericht, der G1 vorliegt, ein Arzt "um 21:07 Uhr den Tod von Bárbara fest und alarmierte die Militärpolizei". Die Todesursache ist bis dato unklar und soll durch eine Autopsie geklärt werden. Laut eines Polizeiberichts, der dem Medium vorliegt, "starb sie plötzlich und ohne erkennbare Ursache", es wird nun im Zuge eines "verdächtigen Todesfalls" ermittelt.