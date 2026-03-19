Analyse: Influencer sind riskante Fake-News-Schleudern

Forscher der Cardiff Business School warnen vor Influencern als potenziellen Fake-News-Verbreitern. Schuld daran sei die besondere Beziehung zu Followern. Die Experten haben markenbezogene Fake News und dazugehörige User-Kommentare zu 47 Marken aus neun Branchen über drei Jahre analysiert. Details sind in "Psychology & Marketing" publiziert.

Milliardenschwerer Markt Obgleich Unternehmen 2025 rund 33 Mrd. Dollar in Influencer-Marketing gesteckt haben, können die von ihnen aufgebauten Communitys jedoch auch hinter ungenauen oder falschen Beiträgen stehen und Marken blind angreifen, so die Experten. Die Toxizität sei besonders hoch ist, wenn Influencer über soziopolitische Themen sprächen. "Während fehlerhafte Beiträge von normalen Nutzern häufig kritisiert oder hinterfragt werden, führt die besondere parasoziale Bindung zwischen Influencern und ihren Communitys dazu, dass diese Gruppen viel eher eine Idee unterstützen, ohne deren Wahrheitsgehalt zu prüfen", verdeutlicht Studienhauptautor Giandomenico Di Domenico das Grundproblem.