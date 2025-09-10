Polizeihund (†6) im heißen Auto zurückgelassen – tot

Ein beliebter Polizeihund ist am 4. September auf Hawaii ums Leben gekommen, wie in einer offiziellen Pressemitteilung bekanntgegeben wurde. Der Mischling, der auf die Erkennung von Betäubungsmittel spezialisiert war, wurde "für eine inakzeptable Zeit unbeaufsichtigt" bei hohen Außentemperaturen in einem Dienstfahrzeug zurückgelassen.

Polizeihund verstarb in heißem Auto K9 Archer hieß der rund sechs Jahre alte Mischung aus Belgischem Malinois und Deutschem Schäferhund, der seit 2021 Mitglied des Hawaii Police Departments war. "Das war eine vermeidbare Tragödie, Hunde sollten niemals für irgendeine Zeit unbeaufsichtigt in einem Fahrzeug gelassen werden", so Polizeichef Reed Mahuna in einem Statement.

Der Mischling war nicht nur "ein Polizeihund, er war Partner, Beschützer und Mitglied unserer Polizeifamilie", so Mahuna. Der Hundeführer sei "am Boden zerstört" gewesen, als er vom Tod seines Tieres erfuhr. Dennoch werde eine strafrechtliche Untersuchung eingeleitet, erklärt der Polizeichef. Die Dienststelle wolle alles daran setzen, dass sich eine solche Tragödie nicht wiederholt.