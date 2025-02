HP Baxxter (60) gibt ehrliche Details über Ehe mit Sara (23) preis

Gegenüber de Promimagazin Gala gab der Techno-Star nun ehrliche Einblicke ins Eheleben mit seiner Sara. "Natürlich muss man, wenn man dann in der Ehe ist, sich schon so ein bisschen einrichten gegenseitig", erklärte der 60-Jährige, doch "im Endeffekt ist alles gut."

Dennoch sei es eine Umstellung gewesen, vom Single-Alltag wieder in das Beziehungsleben zu finden: "Man muss selber ein bisschen zurückstecken. Das ist ja auch neu, wenn man lange Single war. Umgekehrt auch. Aber wenn man sich dann wieder anlächelt, ist immer alles gut."

H. P. Baxxter: "Bin so eine Art Kontrollfreak"

Der Sänger verrät, wo seine Schwächen liegen: "Ich bin manchmal, was den Haushalt angeht oder im Haus, so eine Art Kontrollfreak. Da darf nichts anders stehen, als ich es gewohnt bin", stellt er klar. Das gestaltet sich insbesondere dann herausfordernd, "wenn eine Frau im Haus ist, die auch ihre Vorstellungen [hat], wo was steht."

An seiner Ehefrau hat er jedoch so gut wie gar nichts auszusetzen: "Die hat gar keine Macken", so der "Scooter"-Frontmann.