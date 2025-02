Eine 25-Jährige brachte vor wenigen Tagen ihr Kind in der New Yorker U-Bahn zur Welt. Die Frau lag laut Augenzeugen plötzlich in den Wehen und fiel zu Boden der U-Bahn-Linie W. Mehrere Frauen halfen bei der Geburt und brachten das Mädchen gesund zur Welt.

Die New Yorker Polizei bestätigte gegenüber der Bild-Zeitung bereits, dass die frisch gebackene Mutter seit September als vermisst galt. Laut New York Post soll die 25-Jährige nach einem Streit mit ihrem Ex-Freund spurlos verschwunden sein. Auch ihre Verwandten konnten sie nicht ausfindig machen.

Das Video ging in den vergangenen Tagen auf zahlreichen Plattformen viral. Passanten und Passagiere erzählten überglücklich und überrascht vom Baby-Vorfall in der U-Bahn. Auch die Schwester der Protagonistin sah das Video auf TikTok. "Ich habe es auf die gleiche Weise herausgefunden wie alle anderen und freue mich riesig, meine Nichte kennenzulernen“, erzählte sie bei " CBS News Miami “.

Mutter und Tochter wohlauf

Die Mutter und das Neugeborene kamen während der Fahrt zur Welt. In einer Station wurden sie von der Rettung in "gutem Zustand“ in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht, sagte der Präsident von NYC Transit, Demetrius Crichlow. Dieser verlieh dem Mädchen auch einen Spitznamen und nannte es, angelehnt an die U-Bahn-Linie, wo der Vorfall passiert ist, W. "Wir sind überglücklich, dass es sowohl der Mutter als auch Baby W gut geht und freuen uns darauf, sie beide wieder bei uns zurück begrüßen zu dürfen", so Crichlow.