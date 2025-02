Bereits im Mai 2024 offenbarte Melissa (31) von der Kuppelshow "Hochzeit auf den ersten Blick" ihrer Community auf Instagram, dass sie an Depressionen leide. Am 13. Februar gab sie ein Update über ihren Gesundheitszustand und sorgte bei Fans für Besorgnis: Die 31-Jährige ließ sich in eine Klinik einweisen.