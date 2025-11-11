"Hochzeit auf den ersten Blick": Ehekrise bei Lina und Daniel?

Bei "Hochzeit auf den ersten Blick" (kurz "HadeB") treten zwei sich völlig unbekannte Personen vor den Traualtar und machen den ultimativen Kompatibilitätstest: Die Kandidaten werden von einem Expertenteam zusammengeführt, die aufgrund ihrer Eigenschaften und Persönlichkeiten errechnen, wie gut sie wissenschaftlich zusammenpassen. Das Blind Date findet also direkt bei der Hochzeitszeremonie statt, wo sie die Auserwählten erstmals sehen.

Lina und Daniel haben in der Show geheiratet Die 26-jährige Lina und der 31-jährige Daniel haben sich getraut und sich dem Experiment gestellt. Nach einem innigen Kuss beim Traualtar verschlug es das Pärchen in die Flitterwochen nach Schweden. Doch während Lina auf Wolke Sieben schwebt, gibt ihr Daniel einen "Realitätscheck", der ihre Schmetterlinge im Bauch fast wieder sterben lässt.

Erste Zweifel in den Flitterwochen? Lina berichtete bereits nach der ersten Nacht mit ihrem Ehemann, dass sie Gefühle für ihn empfinden würde, auf die man eine weitere Beziehung "aufbauen" könnte. Auch in den Flitterwochen in Schweden springen die Liebesfunken zwischen den beiden. Daniel erzählt begeistert, dass die Art seiner Angetrauten total "ansteckend" sei und den Bildungsreferenten dazu anstacheln würde, "mehr" aus sich heraus zu gehen. "Ich freu mich über jede Sekunde, Minute und Stunde, die ich mit ihr verbringen kann."

Am vierten Tag des Liebesurlaubs bekam das Paar die Möglichkeit, Dala-Pferde zu bemalen, die in Schweden unter anderem für Treue stehen. Auf einer Dala-Skala von 1 bis 7 sollte das Pärchen den Fortschritt der Beziehung einschätzen. Während sich Lina mit ihrem Partner bei Pferd 3 sieht, bremst sie Daniel. "Ja, ich finde, wir sind wirklich ganz, ganz am Anfang erst, dass da noch ganz viel folgt", erklärte der 31-Jährige. Lina ist von der Antwort ihres Liebsten nur wenig begeistert: "Spannend, witzig, dass du das dann doch ein bisschen anders siehst als ich", entgegnet die Erzieherin.

700 Kilometer voneinander entfernt Daniel betonte, dass es Probleme machen kann, wenn ein Partner in der Ehe bereits "viel weiter" ist. Zudem könnte die Tatsache, dass die Wohnorte der beiden über 700 Kilometer voneinander entfernt liegt, ein "riesiges Problem" werden. Er plane auf jeden Fall eine gemeinsame Zukunft mit Lina, erklärte jedoch, dass es noch ein "langer Weg" bis dahin sei.