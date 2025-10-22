Das gab es in der Show "Hochzeit auf den ersten Blick" ("HadeB") noch nie: Am 21. Oktober ist die erste Folge der zwölften Staffel der beliebten Kuppelshow über die Bildschirme geflackert. Doch gleich zu Beginn der neuen Folgen gibt es den ersten Skandal: Ein Pärchen hat die Regeln gebrochen!

Darum geht es bei "HadeB" Bei "HadeB" treten zwei sich völlig unbekannte Personen vor den Traualtar und machen den ultimativen Kompatibilitätstest: Die Kandidaten werden von einem Expertenteam zusammengeführt, die aufgrund ihrer Eigenschaften und Persönlichkeiten errechnen, wie gut sie wissenschaftlich zusammenpassen. Das Blind Date findet also direkt bei der Hochzeitszeremonie statt, wo sie die Auserwählten erstmals sehen.

Welche Regel wurde gebrochen? "In diesem Jahr wurden wir Experten belogen", enthüllt die Matching-Expertin Beate Quinn in der ersten Folge. Auch Psychologe Markus Ernst zeigt sich bestürzt: "Uns ist zu Ohren gekommen, dass sie sich vor der Hochzeit schon einmal gesehen haben." Die Rede ist von zwei der zwölf Singles, die in der Sendung mitmachen. Sie sollen sich bereits vor ihrem errechneten Match bereits gesehen haben und wissen daher schon, wie sie aussehen. "Was, wenn der erste Blick eine Lüge war?", fragt Quinn weiter und betont, dass das Pärchen gegen alle "Spielregeln" der Show verstoßen hätte.

Damit wird für die Experten und Expertinnen die ganze Prämisse der Sendung auf den Kopf gestellt: Wird das Liebesexperiment trotzdem funktionieren, obwohl sich die beiden Personen bereits kennen? Als unter den Teilnehmenden die News bekannt werden, reagiert Kandidat Daniel schockiert: "Wenn man sich vor dem Hochzeitstag schon gesehen hat, das verändert doch alles. Unfassbar!" Um welches Pärchen es sich dabei handelt, ist vorerst noch unklar.

Das sind die Kandidaten der 12. Staffel Frank (60): Hobby-Schauspieler aus Hannover (Niedersachsen)

Hobby-Schauspieler aus Hannover (Niedersachsen) Marc (40): Pflegedienstleiter aus Hamburg

aus Hamburg Julia (28): Personalmanagerin aus Hamburg

Personalmanagerin aus Hamburg Marco (30): Kommissaranwärter aus Münchwies

Kommissaranwärter aus Münchwies Martin (36): Apotheker aus Lübben

Apotheker aus Lübben Julian (30) aus dem Ruhrgebiet

aus dem Ruhrgebiet Michelle (24) aus Kornwestheim

aus Kornwestheim Sarah (40) aus Neuenrade

aus Neuenrade Daniel (31) aus Untergruppenbach

aus Marlon (30) aus Überlingen

Lina (26) aus Kiel

Marén (60) aus Lilienthal