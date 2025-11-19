Am 21. Oktober ist die erste Folge der zwölften Staffel der beliebten Kuppelshow über die Bildschirme geflackert. Doch gleich zu Beginn der neuen Folgen gibt es den ersten Skandal: Das Pärchen Frank und Marén hat die Regeln gebrochen und sich bereits vor der Show gekannt! Zurzeit verbringt das Pärchen seine Flitterwochen auf Madeira, doch auch hier ist Drama vorprogrammiert.

Worum geht es bei "HadeB"? Bei "Hochzeit auf den ersten Blick" ("HadeB") treten zwei sich völlig unbekannte Personen vor den Traualtar und machen den ultimativen Kompatibilitätstest.

zwei sich völlig und machen den ultimativen Kompatibilitätstest. Die Kandidaten werden von einem Expertenteam zusammengeführt, die aufgrund ihrer Eigenschaften und Persönlichkeiten errechnen, wie gut sie wissenschaftlich zusammenpassen.

Das Blind Date findet also direkt bei der Hochzeitszeremonie statt, wo sie die Auserwählten erstmals sehen.

Frank stürzt während der Flitterwochen Die beiden Turteltauben könnten nicht glücklicher sein, vor allem Frank schwärmt in Folge sechs von dem "Necken" mit seiner Liebsten, was ihm besonders gefällt. "Ich hab ihn jetzt schon unwahrscheinlich lieb", gesteht die 60-Jährige vor laufenden Kameras. Bei einer Yoga-Session am Meer kommt es jedoch zu dem ersten Zwist zwischen den beiden. Die Klangschalentasche der Yoga-Lehrerin fällt ins Wasser, Frank möchte sich als Gentleman beweisen und fragt seine Angebetete, ob er diese holen soll. Marén hat dazu eine eindeutige Meinung: "Nein!".

Doch Frank läuft dennoch zum Wasser über Steinstiegen hinunter und rutscht aus. "Das war eine selten dumme Aktion", schimpft seine Ehefrau. "Find ich gerade richtig schei*e." Frank kommt humpelnd an Land zurück und zeigt auch noch seine blutige Wunde am Fuß. Für Marén ein No-Go, immerhin habe der Kandidat nun eine Frau und sei nicht mehr allein. Sie zeigt sich nach der heldenhaften Aktion vor allem "sauer".

Die Hochzeit von Frank und Marén sorgte für einen Skandal:

Frank und Marén kannten sich bereits "In diesem Jahr wurden wir Experten belogen", enthüllt die Matching-Expertin Beate Quinn in der ersten Folge. Auch Psychologe Markus Ernst zeigt sich bestürzt: "Uns ist zu Ohren gekommen, dass sie sich vor der Hochzeit schon einmal gesehen haben." Die Rede ist von zwei der zwölf Singles, die in der Sendung mitmachen. Sie sollen sich bereits vor ihrem errechneten Match bereits gesehen haben und wissen daher schon, wie sie aussehen.

In Folge fünf wird enthüllt, dass sich Marén und Frank bereits vor ihrer Trauung gekannt haben. "Als ich 'reinkam, wusste ich genau, wir beide werden Ja sagen", erklärte die 60-Jährige. "Ich kenn ihn." Frank merkte an, dass es sich mit seiner Zukünftigen gleich "vertraut" angefühlt hätte. Als das Paar vor der Trauung Platz nahm, fragte der Kandidat: "Haben wir uns schon einmal gesehen?"