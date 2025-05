Mysteriöse Hilferufe: Häftlinge schicken Botschaft aus Gefängnis

"Für chte um mein Leben"

Einer der Häftlinge, Jeferson Escalona, versicherte gegenüber Reuters am Telefon: "Ich gehöre keiner Gang an." US-Strafverfolger hätten Gesten auf Fotos in seinem Telefon vermutlich falsch gedeutet. "Sie erheben falsche Anschuldigungen gegen mich", sagte er panisch. "Ich fürchte um mein Leben hier", führte er weiter aus. Trotzdem wurden laut Berichten der Associated Press einige Häftlinge bereits in Busse verladen, um wie geplant abgeschoben zu werden.