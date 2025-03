Eine 20-jährige Hamburgerin ging laut Angaben der Polizei in der Nähe der Piratenschlucht im Nationalpark Jasmund an der Ostsee spazieren. Als ihr an der Steilküste der berühmten Kreidefelsformation Königsstuhl ihr Smartphone heruntergefallen ist, begab sie sich in Lebensgefahr, um an das Handy zu gelangen.