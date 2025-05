Doch was steckt hinter diesem Phänomen?

Was auf den ersten Blick wie ein Zungenbrecher klingt, entpuppt sich als fragwürdiger TikTok -Trend , der sich derzeit rasant verbreitet – vor allem im deutschsprachigen Raum und in der Balkan-Community.

Der Ausdruck "Habos Babos" stammt aus dem Ungarischen . "Habos" bedeutet "schaumig" oder "mit Schaum", während "babos" wörtlich übersetzt "Bohnen" bedeutet, umgangssprachlich aber als "Baby" oder "kleines Kind" verwendet wird. In diesem Kontext ist der Ausdruck jedoch Teil eines viralen Sounds mit dem Titel "habos babos coca cola" . Der Sound wurde von einem Nutzer namens "theiszgeri" hochgeladen und ist Teil von zigtausenden Videos auf TikTok .

Ursprung des Trends

Der Trend begann bereits im Mai 2024, als @norman_patzek ein Video veröffentlichte, in dem er eine Flasche auf den Boden warf, sodass sie zurück in seine Hand sprang. Dabei fügte er das charakteristische "habos babos coca cola" hinzu, bevor er die Flasche abprallen ließ. Das Video wurde über 10 Millionen Mal angesehen, wobei es erst dieses Jahr so richtig viral ging.