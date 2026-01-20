Lange war man davon überzeugt, dass der sechste Teil der "Grand Theft Auto"-Reihe bereits 2025 erscheinen wird. Doch dann kam die große Enttäuschung: Das Release-Datum des Spiels wurde wieder nach hinten verschoben, wie der Hersteller Rockstar Games bestätigt. Fans sollen also am 19. November 2026 die Möglichkeit haben, das heiß erwartete Game zu spielen. Doch für einen todkranken Fan könnte dieses Datum zu spät sein.

Ubisoft-Entwickler bittet um Hilfe Der Ubisoft -Entwickler Anthony Armstrong wendete sich auf LinkedIn an seine Kontakte und schrieb in einem mittlerweile gelöschten Beitrag: "An alle meine Kontakte bei Rockstar Games und Rockstar Toronto oder an alle anderen, die helfen können: Ein Familienmitglied, das seit Jahren gegen Krebs kämpft, hat vor Kurzem die schlimmstmögliche Nachricht erhalten: Ihm wurden 6 bis 12 Monate noch zum Leben gegeben." Der Verwandte von Armstrong sei "ein riesiger GTA-Fan", doch seine Diagnose könnte dazu führen, dass "er möglicherweise nicht mehr lange genug da sein wird, um den Start von GTA 6 mitzuerleben". Laut dem Verfasser würde sein Familienmitglied "im selben Monat" der Veröffentlichung sterben.

"Er wohnt derzeit nur einen Katzensprung vom Studio in Oakville entfernt, daher hoffe ich, dass einer von Ihnen einen exklusiven Spieltest organisieren kann, damit er die Möglichkeit hat, das Spiel vor seinem Tod zu erleben", erklärte Armstrong weiter.

Rockstar Games reagiert auf Herzenswunsch Wie ein Update-Beitrag auf LinkedIn zeigt, ist jemand von Rockstar Games auf die Bitte des Entwicklers eingegangen. Armstrong berichtete: "Wir haben heute mit ihnen gesprochen und großartige Neuigkeiten erhalten. Mehr kann ich dazu eigentlich nicht sagen, aber ich danke euch allen von ganzem Herzen." Ob ein Testspiel wirklich stattfinden wird, oder eine Alternative angeboten wurde, ist unklar. Aufgrund der Geheimhaltungspolitik von Rockstar Games kann man jedoch davon ausgehen, dass sich die krebskranke Person bald auf eine Überraschung freuen kann.