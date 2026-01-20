Vor Veröffentlichung: Darf dieser sterbenskranke Fan "GTA 6" spielen?
Lange war man davon überzeugt, dass der sechste Teil der "Grand Theft Auto"-Reihe bereits 2025 erscheinen wird. Doch dann kam die große Enttäuschung: Das Release-Datum des Spiels wurde wieder nach hinten verschoben, wie der Hersteller Rockstar Games bestätigt. Fans sollen also am 19. November 2026 die Möglichkeit haben, das heiß erwartete Game zu spielen.
Doch für einen todkranken Fan könnte dieses Datum zu spät sein.
Ubisoft-Entwickler bittet um Hilfe
Der Ubisoft -Entwickler Anthony Armstrong wendete sich auf LinkedIn an seine Kontakte und schrieb in einem mittlerweile gelöschten Beitrag: "An alle meine Kontakte bei Rockstar Games und Rockstar Toronto oder an alle anderen, die helfen können: Ein Familienmitglied, das seit Jahren gegen Krebs kämpft, hat vor Kurzem die schlimmstmögliche Nachricht erhalten: Ihm wurden 6 bis 12 Monate noch zum Leben gegeben."
Der Verwandte von Armstrong sei "ein riesiger GTA-Fan", doch seine Diagnose könnte dazu führen, dass "er möglicherweise nicht mehr lange genug da sein wird, um den Start von GTA 6 mitzuerleben". Laut dem Verfasser würde sein Familienmitglied "im selben Monat" der Veröffentlichung sterben.
"Er wohnt derzeit nur einen Katzensprung vom Studio in Oakville entfernt, daher hoffe ich, dass einer von Ihnen einen exklusiven Spieltest organisieren kann, damit er die Möglichkeit hat, das Spiel vor seinem Tod zu erleben", erklärte Armstrong weiter.
Rockstar Games reagiert auf Herzenswunsch
Wie ein Update-Beitrag auf LinkedIn zeigt, ist jemand von Rockstar Games auf die Bitte des Entwicklers eingegangen. Armstrong berichtete: "Wir haben heute mit ihnen gesprochen und großartige Neuigkeiten erhalten. Mehr kann ich dazu eigentlich nicht sagen, aber ich danke euch allen von ganzem Herzen."
Ob ein Testspiel wirklich stattfinden wird, oder eine Alternative angeboten wurde, ist unklar. Aufgrund der Geheimhaltungspolitik von Rockstar Games kann man jedoch davon ausgehen, dass sich die krebskranke Person bald auf eine Überraschung freuen kann.
Explosion in Rockstar North Hauptquartier
Trotz der positiven Nachrichten über die Unterstützung des Fans werden diese jedoch von Schlagzeilen aus Schottland überschattet. Wie BBC berichtet, wurden Rettungskräfte zum Büro des Videospielentwicklers Rockstar North in Edinburgh gerufen. Grund dafür war eine Explosion, die sich am Montag in den frühen Morgenstunden ereignet haben soll.
Die schottische Feuerwehr und Rettung erreichten gegen fünf Uhr das Quartier des Videospielentwicklers. Die Einsatzkräfte waren bis 09:21 Uhr vor Ort, es wurden keine Verletzten oder Tote gemeldet. Laut eines Sprechers von Rockstar North soll es eine "Störung" an einem der Heizkessel gegeben haben, die wohl die Explosion ausgelöst haben soll. Das Studio sei weiterhin "geöffnet und betriebsbereit".
