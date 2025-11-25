In dem Shooter-Game "Battlefield 6" geht es um einen Konflikt zwischen einem zerrütteten NATO-Bündnis der einzelnen Staaten und dem privaten Militärkonzern namens Pax Armata . Die Geschichte spielt im Jahr 2027 in einer dystopischen Welt, in der das absolute Chaos droht. Fans können sich nun besonders freuen, denn nach der Veröffentlichung am 28. Oktober ist das Spiel nun im Redsec-Modus für eine Woche kostenlos verfügbar.

Immer mehr Staaten schließen sich Pax Armata an und möchten die Welt übernehmen. Gamer und Gamerinnen können im Einzelspieler-Modus die Geschichte voranbringen oder im Mehrspieler-Modus mit anderen Spielern und Spielerinnen Missionen erfüllen. Schauplätze sind vor allem Südkalifornien, New York City und auch Georgien .

Wo kann man gratis "Battlefield 6" herunterladen?

Fans des Spiels können sich ab dem 25. November 2025 bis zum 1. Dezember 2025 die Redsec-Version von "Battlefield 6" kostenlos herunterladen. Unter Redsec versteh man den neuen, kostenlosen Battle-Royale-Modus des Games, der auch für Spieler und Spielerinnen ohne das Hauptspiel zugänglich sind. Das Testspiel umfasst drei Playlists, Multiplayer-Modus auf drei Karten (darunter Eastwood und Blackwell Fields).

"Battlefield: Redsec" ist in den folgenden Gaming-Stores verfügbar: