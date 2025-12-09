Trend Hub

45 Mio. Aufrufe: Video zeigt, wie gefährlich Glasstrohhalme sind

Glas mit Iced Coffee und einem Glasstrohhalm steht auf einem Holztisch
Ein virales TikTok-Video zeigt, welche Risiken Glasstrohhalme bergen: Eine Frau hat einen Glassplitter verschluckt und landete in der Notaufnahme.
Von Monika Kässer
09.12.25, 17:09
Die US-Amerikanerin Breezie O"Brien warnt in den sozialen Medien vor den Risiken, die mit der Verwendung von Glasstrohhalmen einhergehen können. Bei ihr löste sich ein Glassplitter vom Trinkhalm und gelangte in ihren Magen. Nachdem sie kurze Zeit später Blut aufstoßen musste, eilte sie ins Krankenhaus. Ihr Video wurde auf TikTok mittlerweile 45 Millionen Mal angesehen. 

Glassplitter verschluckt kurz darauf Blut im Mund

Die mehrfache Mutter berichtete in einem Video, dass sie Wasser mit einem Glasstrohhalm getrunken habe, als sie plötzlich das Gefühl hatte, einen Fremdkörper verschluckt zu haben. "Ich habe mir den Trinkhalm angesehen, und ein Stück von etwa dieser Größe fehlte. Da bin ich schon ein bisschen in Panik geraten." Da sie zunächst keine Schmerzen verspürte, beschloss sie, abzuwarten. Doch rund zwei Stunden später hatte sie Blut im Mund. 

In der Notaufnahme unterzog sie sich einer CT-Untersuchung, die eine Glasscherbe in ihrem Magen zeigte. Die Ärzte versetzten sie unverzüglich in Narkose, um den Fremdkörper zu entfernen, jedoch hatte der Glassplitter zu diesem Zeitpunkt bereits den Darm erreicht. Daher entschied man sich dazu, abzuwarten, bis er auf natürlichem Wege ausgeschieden wird. "Sie sagten, weil es schon durch die Speiseröhre und den Magen gegangen ist, wird es höchstwahrscheinlich keine Probleme geben", erklärt O"Brien in ihrem Video. 

Die US-Amerikanerin hat nach dem Vorfall sämtliche Trinkhalme aus Glas entsorgt. Sie appelliert an ihre Community: "Benutzt keine Glas-Trinkhalme. Es lohnt sich nicht."

