2022 wog die junge Frau über 200 Kilogramm , damals befand sie sich in einer toxischen Beziehung, die dazu führte, dass sie in vier Monaten ganze 30 Kilogramm zugenommen hatte. Weronika war mit einem Feeder zusammen, der sie zum Essen drängte. Wie geht es der Content Creatorin heute?

Wie der Fall von Geparke zeigt, kann das extreme Ausmaße annehmen. Die Influencerin, die damals angeblich mit einem "Politiker aus Cottbus" zusammen war, ließ sich quasi mästen und aß über 10.000 Kalorien am Tag . Die Aufmerksamkeit, die sie von ihm bekam, war für die heute 28-Jährige eine Bestätigung, dass er sie liebt. Doch ihr Partner nutzte sie aus und überredet sie dazu, sich auf einem Fetischportal anzumelden, um Videos zu produzieren, in denen sie unter anderem ihren Bauch zeigt. 50 Prozent der Einnahmen musste sie an ihren Partner abgeben.

Nach einem großen Streit beendete sie die Beziehung und löste sich aus dem toxischen Verhältnis. "Ich habe es da rausgeschafft, wie viele gibt es, die das nicht schaffen? ", fragte sich die junge Frau in der Doku. Sie selbst würde sich ebenfalls zum Teil die Schuld geben, dass sie so viel zugenommen hat.

Wie geht es Geparke heute?

Die Tiktokerin unterzog sich einer Schlauchmagen-Operation, bei der 80 Prozent ihres Magens entfernt wurden. Dadurch nahm sie ganze 108 Kilogramm ab. "Es war die beste Entscheidung meines Lebens", erklärte Geparke in einem Video.

Ihre weiteren Abnehmerfolge teilt sie regelmäßig im Netz und zeigt, inwiefern sich ihr Essverhalten in einigen Jahren verändert hat. Auch über ihr Lymphödem an ihren Beinen spricht die Content Creatorin ganz offen. Mittlerweile steht die nächste Operation an, denn das Lymphödem an ihren Hinterbeinen und am Po soll entfernt werden. Auf Social Media wird Geparke regelmäßig für ihre Transformation gelobt, der Support motiviert die Influencerin dazu, weiterhin ihre Geschichte zu teilen.