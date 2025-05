Doch im Jänner 2025 kam die Schockdiagnose: O'Connor wurde mit 24 mit einer seltenen und aggressiven Krebsart diagnostiziert. Laut den Ärzten war die Krankheit "unheilbar". 17 Wochen lang hätte die Mediziner ihre Schmerzen ignoriert, dabei litt die junge Frau auch an Colitis ulcerosa , einer chronisch-entzündlichen Darmerkrankung , sowie an einer chronischen Lebererkrankung . Zwei Krankheiten, die das Krebsrisiko stark erhöht hätten. "Kein Arzt hat mich ernst genommen. Kein Arzt hat die Scans oder Bluttests gemacht, um die ich bettelte, während ich vor Schmerzen auf dem Boden weinte", berichtete die Sportlerin auf Instagram.

Trotz all den Umständen verlor die junge Frau niemals ihre Zuversicht: "Ich bin so dankbar für die Liebe, die Freundlichkeit und die Unterstützung von euch allen, aber auch für die Möglichkeit, so vielen Menschen und Familien in meiner Lage helfen zu können. Alles, was ich je wollte, war zu inspirieren, zu helfen und die Welt ein Stückchen besser zu machen. Dass ich das jetzt tun kann, ist ein wahr gewordener Traum", heißt es unter einem Instagram-Beitrag.