Die US-amerikanische Influencerin Anna Grace Phelan (auf TikTok phelann.annaa) ist am Wochenende ihrer Krebserkrankung erlegen. Sie wurde vor allem durch ihren christlichen Zugang in TikTok-Videos bekannt.

Trotz der schweren Diagnose zeigte sich Anna Grace kämpferisch . Sie setzte ihre Social-Media-Aktivitäten fort, veröffentlichte weiterhin Videos und teilte dabei offen ihre Ängste, Schmerzen, Fortschritte und Rückschläge. Anna Grace war gläubige Katholikin , engagierte sich in ihrer Kirchengemeinde und sprach in vielen ihrer Beiträge über ihren Glauben. In einem der letzten Posts bat sie ihre Follower: "Bitte betet weiter für mich". Von vielen wurde sie auch "Gottes-Influencerin" genannt.

Am 16. Mai 2025 veröffentlichte Anna ihr letztes Video, das von den Folgen der Therapie gezeichnet war und sie mit Sauerstoffgerät und schwacher Stimme zeigte. Der Clip wurde über eine Million Mal angesehen. "Es geht mir nicht gut. Mein Tumor ist gewachsen und befindet sich in einem Bereich, der meine Atmung beeinträchtigt . Eine Operation ist nicht möglich. Ich möchte mich bei euch allen für die Gebete bedanken. Es bräuchte ein Wunder, aber ich gebe noch nicht auf", sagte sie.

Am 25. Mai teilten ihre Eltern die traurige Nachricht : "Mit großer Traurigkeit geben wir bekannt, dass unsere wunderschöne Tochter Anna Grace Phelan nach Hause zu ihrem Herrn und Retter Jesus Christus gegangen ist." In ihrem Statement dankten sie den Followern für die unzähligen Gebete, die Anna während ihres Kampfes begleitet hatten.

Erinnerungen und Trauer: Abschied von einer starken jungen Frau

Anna Grace hinterlässt ihre Eltern, ihren Bruder, einen Hund sowie eine große Fangemeinde, die sich tief betroffen zeigt. Zahlreiche Kommentare unter ihren letzten Beiträgen zeugen von Mitgefühl und Bewunderung. "Ich kann gar nicht in Worte fassen, wie leid mir euer Verlust tut. Eure liebe Tochter hat das Herz dieses fremden Menschen tief berührt", schreibt eine Followerin. Die Familie plant eine öffentliche Trauerfeier am 29. Mai in einer Kirche in Jefferson im US-Bundesstaat Georgia.