Dickes Geld-Kuvert gefunden: Besitzer wird auf Facebook gesucht

Geld zu verlegen, oder sogar zu verlieren, ist ärgerlich – den meisten ist das aber schon mal passiert. Dass man es später wiederfindet, ist hingegen eher unwahrscheinlich. Und gar an ein Wunder grenzt es, wenn ein uneigennütziger Finder die verlorenen Scheine retourniert. Auf Facebook verbreitet sich ein solcher Rückgabeversuch wie ein Lauffeuer.

Schwerer Papierumschlag auf Tankstelle gefunden Am 12. September 2025 wollte Shawn Davis an einer Valero-Tankstelle in Boerne, Texas eigentlich nur sein Auto tanken, als ihm ein dreckiges Stück Papier auf dem Boden unterkam. Wie er Local12 berichtete, entpuppte sich der Fund bei genauer Betrachtung als ein schwerer Papierumschlag. Davis öffnete ihn und fand zahlreiche 20-Dollar-Scheine sowie einen Bankscheck vor. Es dürften sich mehrere Hundert Euro in dem Kuvert befunden haben.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Facebook Geldumschlag an der Tankstelle gefunden: Auf Facebook fand man schnell die Besitzerin.

Facebook: "MELDE DICH!!!" Ein entscheidender Hinweis lag ebenfalls im Umschlag: Der Check war adressiert an einen Kindergarten namens Lil Explorers in Boerne. Ohne lang zu überlegen, entschied sich der Finder dazu, dass Geld zurückzugeben und griff kurzerhand auf Social Media zurück. Davis postete ein Foto des Funds in die Facebook-Gruppe "Boerne Breaking News", mit einer Nachricht wie "Umschlag voller Bargeld und einem Vorschuss für die Kindergartenrechnung gefunden bei der Volero Tankstelle. WENN DAS DEIN KUVERT IST, MELDE DICH!!“

Finder und Besitzerin trafen an der Tankstelle zur Überreichung zusammen.

Besitzerin nach wenigen Minuten ausgekundschaftet Schon nach etwa 20 bis 30 Minuten begannen Mitglieder der Community, sich gegenseitig zu verlinken und Hinweise zu geben. Innerhalb einer halben Stunde gelang es, den Besitzer ausfindig zu machen. Noch am selben Tag konnte Davis den Umschlag am Fundort der Besitzerin überreichen – sie legte dazu einen Ausweis vor, um zu beweisen, dass sie die rechtmäßige Inhaberin war.