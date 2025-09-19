Trend Hub

Dickes Geld-Kuvert gefunden: Besitzer wird auf Facebook gesucht

Frau hält mehrere Dollar-Scheine in der Hand und vor dem Kopf.
Ein verlorener Geldumschlag hat auf Facebook für Aufsehen gesorgt. Der selbstlose Finder nutzte die Plattform für die Suche.
Von Sophie Unger
19.09.25, 11:45
Kommentare

Geld zu verlegen, oder sogar zu verlieren, ist ärgerlich – den meisten ist das aber schon mal passiert. Dass man es später wiederfindet, ist hingegen eher unwahrscheinlich. Und gar an ein Wunder grenzt es, wenn ein uneigennütziger Finder die verlorenen Scheine retourniert. Auf Facebook verbreitet sich ein solcher Rückgabeversuch wie ein Lauffeuer. 

Alleinerziehender Vater überlebte Krebs – und gewann 1 Million im Lotto

Schwerer Papierumschlag auf Tankstelle gefunden

Am 12. September 2025 wollte Shawn Davis an einer Valero-Tankstelle in Boerne, Texas eigentlich nur sein Auto tanken, als ihm ein dreckiges Stück Papier auf dem Boden unterkam. Wie er Local12 berichtete, entpuppte sich der Fund bei genauer Betrachtung als ein schwerer Papierumschlag. Davis öffnete ihn und fand zahlreiche 20-Dollar-Scheine sowie einen Bankscheck vor. Es dürften sich mehrere Hundert Euro in dem Kuvert befunden haben. 

Im Umschlag befanden sich mehrere Hundert US-Dollar.

Geldumschlag an der Tankstelle gefunden: Auf Facebook fand man schnell die Besitzerin.

Facebook: "MELDE DICH!!!"

Ein entscheidender Hinweis lag ebenfalls im Umschlag: Der Check war adressiert an einen Kindergarten namens Lil Explorers in Boerne. Ohne lang zu überlegen, entschied sich der Finder dazu, dass Geld zurückzugeben und griff kurzerhand auf Social Media zurück. Davis postete ein Foto des Funds in die Facebook-Gruppe "Boerne Breaking News", mit einer Nachricht wie "Umschlag voller Bargeld und einem Vorschuss für die Kindergartenrechnung gefunden bei der Volero Tankstelle. WENN DAS DEIN KUVERT IST, MELDE DICH!!“

Finder und Besitzerin stehen zusammen am Fundort zusammen.

Finder und Besitzerin trafen an der Tankstelle zur Überreichung zusammen.

Besitzerin nach wenigen Minuten ausgekundschaftet 

Schon nach etwa 20 bis 30 Minuten begannen Mitglieder der Community, sich gegenseitig zu verlinken und Hinweise zu geben. Innerhalb einer halben Stunde gelang es, den Besitzer ausfindig zu machen. Noch am selben Tag konnte Davis den Umschlag am Fundort der Besitzerin überreichen – sie legte dazu einen Ausweis vor, um zu beweisen, dass sie die rechtmäßige Inhaberin war.

Doppel-Millionär: Mann löst versehentlich 2-mal denselben Lottoschein

"Großartige Gemeinschaft"

Alle Beteiligten zeigten sich erleichtert und durchaus glücklich. "Es war großartig – sie war so glücklich", berichtete Davis später über den Moment der Übergabe. Auch die Community ist sichtlich gerührt. "Gefunden und zurückgegeben! Danke, Boerne, dass ihr so eine großartige Gemeinschaft seid", schreibt die Besitzerin anschließend. "Ich hätte keinen besseren Ort zum Leben wählen können als Boerne. Ich bin so froh, dass wir alle zusammen den Umschlag so schnell an die rechtmäßigen Besitzer zurückgeben konnten". 

(kurier.at, su)  | 

Kommentare